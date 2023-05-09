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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ علوم سياسية: المجتمع المدني شريك أساسي مع الدولة بملف حقوق الإنسان

صدى البلد

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، إنه على مدار العامين الماضيين، حدثت عدة نقلات مهمة في ملف حقوق الإنسان، منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبشكل رئيسي، والتي هي موضع توافق بين كل القوى، بما فيها قوى المدنية، ومثلت نقطة مهمة من الإنجازات التي تحققت.

وأضافت "، خلال لقاء، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أصبحت مرجعية عند الحديث عن المطلوب في إنفاذ مقترحات المحور الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، فيتم الرجوع للدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية مصر 2030.

ولفتت إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي من شركاء الدولة في إنفاذ حقوق الإنسان، وأن هناك فلسفة جديدة لإعادة النظر في مراكز الاحتجاز والعقوبة وينظر إليها بشكل مختلف.

وأوضحت أن إدراج قضايا حقوق الإنسان في إطار المحور السياسي، وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، والإسراع عن الإفراج عن أعداد متزايدة من المحبوسين، وبالتالي هناك مناخ عام يساعد على التفاؤل بالتقدم في ملف حقوق الإنسان والحوار الوطني سيكون له إسهام في هذا الخصوص.

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