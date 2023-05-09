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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مغامرات سامي جاي.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، قصة (مغامرات سامي جاي)، تأليف: ثورنتون والدبور غيس، ترجمة: تانيا حريب، رسوم: رامز حاج حسين.

"سامي جاي" طائر كسول جداً، ولا يحب العمل أبداً، وبدلاً من ذلك، يقضي غالبية وقته في مراقبة جيرانه، حيوانات الغابة، لاكتشاف أماكن مخازنهم، ليُحضر الطعام منها بعد مغادرتهم. ولتحقيق ذلك، يلجأ إلى حيل عدة.

إنه ليس كسولاً فحسب، بل هو ماكر ومثير للمتاعب أيضاً، أما السنجاب "تشاترير" فإنه يتمتع بذكاء حاد، ولا يقبل أن يخدعه أحد، يخزن حبوبه اللذيذة لفصل الشتاء، لكنه يبقى تحت أنظار سامي جاي!
سنكتشف في هذه المغامرات كيف يخدع "تشاترير" و"سامي" أحدهما الآخر، فهل يمكنكم تخمين من سيضحك أخيراً؟!

قصة (مغامرات سامي جاي)، تأليف: ثورنتون والدبور غيس، ترجمة: تانيا حريب، رسوم: رامز حاج حسين، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب قصة مغامرات سامي جاي ثورنتون والدبور غيس طائر كسول جدا رامز حاج حسين

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