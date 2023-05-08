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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: مطلق النار في تكساس مفصول من الخدمة العسكرية

صدى البلد

قالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي اليوم / الاثنين/ إن المشتبه به في عملية إطلاق النار داخل متجر تجاري في ولاية تكساس "ماوريسيو جارسيا" قد تم إنهاء خدمته العسكرية بعد ثلاثة أشهر في الجيش ولم يكمل تدريبه الأساسي فيه.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المتحدثة باسم الجيش الأمريكي، هيذر هاجان، قولها إن جارسيا التحق بالجيش في يونيو 2008 لكنه لم يحصل على الوظيفة المحددة في التخصص المهني العسكري، مضيفة أنه لم يكن لديه أي نشرات أو جوائز خلال الفترة القصيرة التي قضاها في الجيش.

ووفقاً لمسؤولة الجيش الأمريكي، تم فصل جارسيا بسبب ظروف صحية جسدية أو عقلية محددة، بينما أشار مسؤول دفاعي أمريكي آخر إلى أن جارسيا فصل بسبب حالة صحية عقلية.

وكان مسلح قد فتح النار في مركز تجاري خارج دالاس يوم السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم المسلح، وأصيب سبعة آخرون ونقلوا إلى المستشفى، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، بحسب السلطات المحلية.

الجيش الأمريكي ولاية تكساس الجيش

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