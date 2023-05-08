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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: توزيع 52 ألف شنطة مواد غذائية للأسر المستحقة

توزيع الشنط
توزيع الشنط

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول  2500 شنطة جديدة، مخصصة للمحافظة، من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.
 

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وشهد شريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، والشيخ ماهر أبو عيشة، مدير الإدارات بالأوقاف، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 2500 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 52 ألفاً و500 شنطة على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية.

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كفر الشيخ مديرية أوقاف كفر الشيخ

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