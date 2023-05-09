عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: شهدنا أحداثا الفترة الأخيرة قد تعكر صفو الأجواء

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك حالة تصاحب الحوار الوطني منذ وقت البدء الدعوة للحوار وانتهاء بالجلسة الافتتاحية، فهناك دائما تشابك مع قضايا متوازية مع الحوار تمثل ضمانات تطلبها قوى المعارضة للمشاركة في الحوار.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال لقاء، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه يحدث بعض المواقف والأعمال في الفترة الأخيرة كانت متوازية مع الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني والتي قد تعكر صفو الأجواء في الحوار، وقد تثير القلق في نفوس القوى المشاركة خاصة منها المعارضة.

وأشار إلى مجلس أمناء الحوار الوطني تشاوروا فيما بينهم بأنه يجب أن يكون هناك موقف في مجلس أمناء الحوار بالمناشدة للجهات المعنية والراعية للحوار الوطني وأصحاب القرار في استكمال تهيئة الأجواء المحيطة بالحوار.

ولفت أن الحوار الوطني يتم إجراؤه في دولة مؤسسات قائمة بالفعل، مطالبا الحكومة بالانتباه وعدم استباق جلسات الحوار الوطني وانتظار ما سيصدر عنه من قرارات.