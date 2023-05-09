من وحي الخيال.. تعليق مثير من خالد الغندور لعدم إدانة لاعبي الأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور، على عدم إدانة لاعبي الأهلي، من قبل حكم المباراة، بشأن مشادات لقاء السوبر.

وكتب عبر فيسبوك: “هو ضرب الشناوي و خروجه من مرماه لضرب الشيبي و معلول و اعتدائه علي اللاعب في وجهه في الخناقة و رمي زجاجات المياه علي لاعبي بيراميدز و الشتيمة الجماعية من جمهور الاهلي للاعبي بيراميدز و منهم رمضان صبحي اللي تعرض لكل انواع السباب كل ده و مافيش حاجة و طبعا كل اللي الناس شافته كان من وحي خيال المخرج”.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه بعد تغلبه على بيراميدز بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في النسخة رقم 20 من البطولة.