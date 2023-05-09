مساعدو بايدن: الرئيس الأمريكي يأكل مثل الطفل ولا يهتم بصحته

قال مساعدو الرئيس الأمريكي جو بايدن الحاليون والسابقون إن لديه عادة تناول الطعام 'مثل الطفل' ويختار زبدة الفول السوداني والبيتزا والبسكويت على الطعام الصحي بينما يستعد للترشح لولاية ثانية في منصبه ، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية يوم الاثنين.

يستمتع الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عامًا أيضًا بزبدة الفول السوداني وشطائر الجيلي والسباجيتي بالزبدة والصلصة الحمراء وكذلك الآيس كريم ، وغالبًا ما يشرب جاتوريد البرتقال.

وقال التقرير إن السيدة الأولى جيل بايدن كانت تحاول تغيير النظام الغذائي لبايدن وجعله يأكل المزيد من الأسماك والخضروات سواء أحب ذلك أم لا.

وقالت شقيقة بايدن ، فال ، إنه ليس من محبي سمك السلمون واشتكى خلال مأدبة عشاء في عام 2021 من أن زوجته تجعله يأكل 'أطعمة صحية طوال الوقت' ، بحسب التقرير.