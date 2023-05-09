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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف رغبة بيراميدز في ضم حارس مرمى الزمالك

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، انتقالات جديدة لحراس مرمى الزمالك، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: “نادي بيراميدز يسعى للتعاقد مع محمد عواد حارس مرمي الزمالك بكل قوة ويعرض عليه مبالغ مالية كبيرة ، ومحمد صبحي حارس مرمي الزمالك يرغب في الانتقال للأهلي”.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي  سيخوض به الأبيض مباراة بروكسي المقرر لها اليوم الثلاثاء بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس  مصر.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمود شبانة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بطولة كأس مصر حارس مرمى الزمالك فرج عامر رئيس نادي سموحة محمد صبحي حارس محمد عواد حارس مرمى الزمالك

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