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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق معرض المطارات 2023 في دبي لاستعراض حلول تقنية للتشغيل

معرض دبي للمطارات
معرض دبي للمطارات

تنطلق اليوم، الثلاثاء، في دبي فعاليات معرض المطارات 2023، والذي سيقام في الفترة بين 9 – 11 مايو، حيث تستعرض الشركات العالمية المشاركة أحدث الحلول التقنية للخدمات الجوية والأرضية التي تدعم العمليات التشغيلية للمطارات في المنطقة.

ويواصل قطاع الطيران في عام 2023 مسيرة تعافيه ونموه والعودة إلى الربحية، وبالتالي أصبح بإمكان المشغلين التركيز بشكل أكبر على تعزيز العمليات التجارية من خلال التوجه نحو التحول الرقمي وتبني المزيد من الممارسات المستدامة. 

وفقاً للبيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، فإن شركات الطيران في الشرق الأوسط سجلت ارتفاعاً بنسبة 157.4% في الحركة الجوية الدولية خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، في حين زادت السعة بنسبة 73.8% وارتفع عامل الحمولة بواقع 24.6 نقطة مئوية ليصل إلى 75.8%.

تُعدّ منطقة الشرق الأوسط مركزاً رائداً لقطاع الطيران والخدمات اللوجستية، حيث صُنف مطار دبي مؤخراً على أنه أكثر المطارات ازدحاماً في العالم للعام التاسع على التوالي، والذي سجل زيادة في أعداد المسافرين بأكثر من الضعف والتي تجاوزت 66 مليون مسافر في عام 2022. 

وتساهم المبادرات الحكومية على مستوى المنطقة بتعزيز الاستثمارات في قطاع الطيران، مثل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، إذ تعمل على تعزيز إمكانات مطارات المملكة لاستقبال 330 مليون مسافر بحلول عام 2030. وتعمل المملكة حالياً على تطوير اثنين من أهم مطاراتها في الرياض والجدة، حيث سيكون كل واحد منها قادر على استقبال 100 مليون مسافر.

 

معرض المطارات 2023 دبي

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