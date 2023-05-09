ما حكم غير المقتدر على شراء الأضحية؟.. أمين الإفتاء يرد

ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك ، سؤال يقول صاحبه: ما حكم غير المقتدر على شراء الأضحية؟.

وأجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: الاضحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي جائزة للمستطيع فقط ، أم غير المستطيع فلا شيء عليه ولا حرج في ذلك ، لقوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}، ولكن إذا استشعرت النفس أنه لا يستطيع أن يشعر ببهجة العيد إلا إذا بذل من أمواله حتى يتصدق على الققراء والمساكين ففى هذه الحالة لا حرج عليه ولكنه غير مطالب أن يضحي حتى لو بالتقسيط، لأن المولى عز وجل عالما بإخلاص نيته وقد يجازيه حتى وإن لم يذبح.

وقالت دار الإفتاء، إن الأضحية سنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها؛ فقد قال الله تعالى: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» [البقرة: 286].

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟» أن من فعل سنة الأضحية أثيب عليها، ومن تركها لا عقاب عليه، ولكن من اقترض قرضا حسنا من أجل التضحية ففعله صحيح ويؤجر عليه.