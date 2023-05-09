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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جاد الله: غياب جماهير الترجي يصب في مصلحة لاعبي الأهلي

صدى البلد

أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادر على تخطي عقبة الترجي التونسي في مباراة يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في رادس.


وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن غياب جماهير الترجي "يصب" في مصلحة لاعبي الأهلي وتسهيل مهمته في مباراة الذهاب إلى حد ما ".

وتابع:"لاعبو فريق الأهلي على قدر المسؤولية في المباريات الكبيرة وهو ما حدث في نهائي كأس مصر والسوبر المصري أمام بيراميدز ".

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