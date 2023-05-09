انتهاء أعمال الفريق البحثي التابع لمركز بحوث الصحراء بقرى الحسنة

اختتم الفريق البحثي التابع لمركز بحوث الصحراء اعماله في تجمع ام فروث مركز الحسنة محافظة شمال سيناء ، وذلك بتقديم خدماته للمزارعين بقرى مركز ومدينة الحسنة من أجل النهوض بالقطاع الزراعي داخل للتجمعات التنموية المنتشرة بقرى المركز .

وقد كثف الفريق البحثي التابع لمركز بحوث الصحراء واستصلاح الأراضي نشاطه في تجمعات ( خشم الجاد _ النوافعه _ الدفيدف _ الكيلو ٦١ ، وأنهى الفريق البحثي عمله بتجمع ام فروث بمركز الحسنه .

حيث شملت الأعمال أخذ عينات من كل تجمع للقيام بفحصها لتصنيف نوع التربه،و تحديد خريطة التركيب المحصولي للاصناف الزراعية المناسبة لها.

ومن جانبه ..قدم رئيس المركز والمدينة الحسن دة ،الشكر لأعضاء اللجنة لدعمهم لأهالي وسط سيناء خاصه في مجال القطاع الزراعي .

مؤكدا علي أنه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة من قبل رئاسة المركز والمدينة والأجهزة التنفيذية لتسهيل عمل الفريق البحثي ، داخل تجمعات قري المركز .

تعزيز التنمية الزراعية:

وأفاد رئيس المركز والمدينة، أن ذلك يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين رئاسة مركز ومدينة الحسنة، ومركز بحوث الصحراء لتعزيز التنمية الزراعية بقرى المركز من خلال توسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة التي يقدمها مركز بحوث الصحراء ، وكذلك خدمات وزارة الزراعة التي تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الرئيسية، وتحقيق أقصي إستفادة لرفع مستوي معيشة المزارعين بقري مركز ومدينة الحسنة.



