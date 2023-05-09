قطاع حماية الطيور يوضح أهم مناطق وجودها في مصر

يهتم قطاع حماية الطبيعة بحماية الطيور وبيئاتها وهو يعمل على التعرف على المواقع ذات الأهمية الخاصة للطيور على مستوى العالم وتوثيقها، ونشر الموقع الرسمي لوزارة البيئة من خلال المنظمة الدولية لحماية الطيور فى مصرأهم المناطق الهامة للطيور ويتم اختيار المناطق الهامة للطيور وفق معايير متفق عليها دوليا ولكى يتم إختيار منطقة يجب أن يوجد بها أنواع مهددة بالانقراض على المستوى الدولى.

توجد أعداد كبيرة من الطيوروتوزيعها محدود جداً فى العالم وانقسم الي مجموعات من الأنواع التى ينحصر تواجدها فى بيئات معينة والطيور من أفضل مؤشرات التنوع البيولوجى ومدخل فعال لحماية البيئات الطبيعية فهى مخلوقات معروفة نسبياً وذات شعبية.

المناطق الهامة للطيور فى مصر

حدد "دليل المناطق الهامة للطيور فى مصر" أربعة وثلاثين موقعاً كمناطق هامة للطيور فى مصر، وتضم مجموعة من البيئات الأساسية للطيور منها الأراضى الرطبة والجبال عالية الإرتفاع ووديان الصحراء والمسطحات الشاطئية و الجزر البحرية.

وتقع خمسة عشر منطقة من المناطق الهامة للطيور فى محميات معلنة كما تقع خمس مناطق بداخل مناطق يزمع حمايتها ولا يمكن إعلان جميع المناطق الهامة للطيور كمحميات ففى مواقع مثل السويس والعين السخنة يجب أن يتم حماية الطيور وبيئاتها من خلال التخطيط والإدارة الحكيمة.

ويقدم دليل المناطق الهامة للطيور فى مصر إداة عملية تساعد متخذى القرار وإدارات التخطيط على تحديد أولويات حماية البيئة توزيع المناطق الهامة للطيور فى مصرو أهمية مصر بالنسبة للطيور

تمثل الطيور إحدى أهم مكونات التنوع البيولوجى وأكثرها تميزاً فى مصر تتمتع بتنوع كبير من البيئات لكل منها طيورها المميزة.

مصر أهم معبر للطيور المهاجرة

ومصر تمثل المعبر اليابس الوحيد بين ثلاث قارات: أوربا وآسيا وأفريقيا، لذا فهى إحدى أهم طرق هجرة الطيور فى العالم حيث تعبر مئات الملايين من الطيور خلالها كل ربيع وخريف ،وتقضى الكثير من الطيور الشتاء فى المناطق الرطبة بمصر مما يجعلها مشتى دولى هام للطيور المائية كما يوجد فى مصر ستة عشر نوعا من الطيور المهددة بالانقراض على المستوى العالمي والتى تمثل مصر أهمية بالنسبة لسبعة منها.

لقد عادت الطيور بالفائدة على الإنسان المصرى منذ قديم الزمن فمصر لها أهمية بالغة للعديد من أنواع الطيور وهى تشارك فى مسئولية دولية لحمايتها.

قيمة المناطق الهامة للطيور

غالباً ما تحوى المناطق الهامة للطيور موارد طبيعية متميزة ذات أهمية بيئية عالية تساهم فى رفاهية وصون مستقبل البلاد ومن الأمثلة الجيدة لهذا منطقة بحيرة ناصر وهى خزان المياه العذبة الرئيسى فى مصر وبحيرة المنزلة وهى إحدى أهم مصادر الثروة السمكية .

ولا تقتصر أهمية هذه المناطق على الطيور فهى غالبا ما تكون مناطق تحتوى على تنوع بيولوجى عالى حيث توجد أنواع من الحيونات والنباتات النادرة المهددة بالإنقراض وعلى هذا ،فإن الحفاظ على هذه المواقع يساهم فى حماية مختلفة عناصر التنوع البيولوجى فى مصر .

تمثل السياحة البيئية نشاط إقتصادى إزدادت أهميته بشكل ملحوظ فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية وكثيراً ما ترتبط السياحة البيئية بالمناطق الهامة للطيور مثل المحميات الطبيعية سانت كاترين وجزر البحر الأحمر والزرانيق فى شمال سيناء.

الأخطار التى تواجهها المناطق الهامة للطيور

تواجه المناطق الهامة للطيور فى مصر كما فى أماكن كثيرة أخرى فى العالم، مخاطر عديدة أهمها

تدمير البيئات: تمثل التنمية الجائرة ،غير المنظمة إحدى أهم المخاطر التى تواجهها المناطق الهامة للطيور مما يؤدى إلى تدمير بيئات هامة من خلال إستصلاح الأراضى، الرعى الجائر، السياحة غير المستدامة والمحاجر العشوائية.

التلوث البترولي خطر يهدد مستعمرات الطيور

تعانى الكثير من المناطق الرطبة فى مصر من التلوث وبخاصة فى الدلتا ويمثل التلوث البترولى خطر يهدد البيئة البحرية وبخاصة مستعمرات الطيور البحرية كما يؤدي التخلص العشوائى من النفايات الصلبة إلى تدهور الكثير من البيئات الطبيعية.

الإستغلال غير المستدام للطبيعة يقع حوالى مليونى طائر فى شباك الصيادين كل خريف وذلك على شاطئ البحر المتوسط بمصر ومن هذة الطيور أنواع مهددة بالإ نقراض دولياً مثل طائر المرعة.

احتياجات حماية المناطق الهامة للطيور

يجرى حاليا وضع برنامج الحماية والإدارة المستدامة للمناطق الهامة للطيور فى مصر و العمل على وضع المناطق الهامة للطيور والتى لا تقع ضمن محميات معلنة والتى يمكن إدارتها كمحمية طبيعية فى إطار شبكة المحميات الطبيعية فى مصروتشجيع إجراءات الحماية للمحميات الطبيعية التى تتضمن مناطق هامة للطيوروالقيام بالأبحاث ووضع برامج الإدارة لحماية المناطق الهامة للطيور الموجودة بها.

التأكيد على ضرورة القيام بدراسات لتقييم التأثير البيئى لكل المشاريع التى تقام فى المناطق الهامة للطيور أو بجوارها مع الإهتمام الخاص بالطيور وبيئتها.

العمل على الحد من تأثير الأنشطة الضارة مثل الصيد والتلوث على المناطق الهامة للطيور تشجيع الأنشطة الإقتصادية المستدامة والملائمة للبيئة مثل السياحة البيئية التي تعتمد أساسا على الطبيعة وعناصرها فى المناطق الهامة للطيور.

زيادة الوعى البيئى وتشجيع الجهود الرامية لحماية البيئة والطيور بشكل الخاص. تشجيع مشاركة المواطنين والجمعيات غير الحكومية والمجتمع الإستثمارى فى حماية وإدارة المناطق الهامة للطيور.