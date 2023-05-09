أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 9 أشخاص في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه "تم استهداف موقع لإنتاج الأسلحة تابعة للتنظيم وراجمة صواريخ، وموقع عسكري لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية في قطاع غزة".

وذكر البيان أيضا: أن “الهجوم يشكل على المواقع ضررا كبيرا بقدرة التنظيم الإرهابي على تطوير القدرات العسكرية”.

في سياق متصل، واصلت المقاومة الفلسطينية، إطلاق رشقات صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع، تمكنت منظومة القبة الحديدية في اعتراض بعضها، دون الحديث عن إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة الماضي، إطلاق عملية عسكرية بقطاع غزة.