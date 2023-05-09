أخبار التكنولوجيا| اختراق مستخدمي فيس بوك بهذه الطريقة.. وأفضل موبايل سامسونج لمحدودي الدخل في السوق

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أفادت تقارير أنه تم تحذير عدد من الوزراء في المملكة المتحدة من أن عدم وجود حل ودي وبشكل سريع مع تطبيقات المراسلة ومنها تطبيق واتساب يمكن أن يؤدي إلى خروج واتساب من المملكة المتحدة على خلفية مشروع قانون "سلامة الإنترنت" .



مع استمرار ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عالميا خاصة الهواتف الرائدة “الفلاجشيب”، يصعب على الكثير من راغبي شراء هواتف ذكية بسعر رخيص أو متوسط السعر، اختيار هاتف بسعر يناسب إمكاناتهم المادية، ويوفر أيضا مواصفات تكنولوجية جيدة يمكن الاعتماد عليها.



أطلقت شركة شاومي الصينية مجموعة جوالاتها المميزة من الفئة المتوسطة Poco F5 في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحتوي السلسلة على جوالين هما : النسخة الأساسية Poco F5 والنسخة الأكثر تميزا Poco F5 Pro ، والتي تأتي بمواصفات أفضل وسعر أعلى نسبيا.



يعد هاتف Nokia G22 من الهواتف المميزة التي أطلقتها شركة نوكيا خلال الفترة الأخيرة تحديدا في شهر فبراير الماضي، حيث يعد الهاتف منافسا قويا لعدد من هواتف سامسونج وشاومي لفئة الهواتف المتوسطة والشبابية.



حذر خبراء للأمن السيبراني مستخدمي فيسبوك Facebook من طريقة جديدة يتم بها اختراق الحسابات، حيث يقوم "الهاكرز" بسرقة حسابات موثقة لشخصيات شهيرة ويقومون بإرسال رسائل للمستخدمين.



تبدأ منصة تويتر Twitter إزالة الحسابات غير النشطة بشكل نهائي، وذلك على الرغم من أن تويتر وعد منذ فترة بإعادة تدوير الحسابات لتلافي عمليات الإزالة إلا أن المنصة لم تبذل أي جهد على نطاق واسع للقيام بذلك.



تعمل شركة هواوي لتصنيع الأجهزة الإلكترونية على السلسلة القادمة من هواتف الفلاج شيب الرائدة التي تأتي باسم تجاري Huawei Mate 60 .