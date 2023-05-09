عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| اختراق مستخدمي فيس بوك بهذه الطريقة.. وأفضل موبايل سامسونج لمحدودي الدخل في السوق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

واتساب مهدد بالخروج من المملكة المتحدة .. وتحذيرات للوزراء


أفادت تقارير أنه تم تحذير عدد من الوزراء في المملكة المتحدة من أن عدم وجود حل ودي وبشكل سريع مع تطبيقات المراسلة ومنها تطبيق واتساب يمكن أن يؤدي إلى خروج واتساب من المملكة المتحدة على خلفية مشروع قانون "سلامة الإنترنت" .

 

لو محتار.. أفضل موبايل سامسونج لمحدودي الدخل في السوق


مع استمرار ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عالميا خاصة الهواتف الرائدة “الفلاجشيب”، يصعب على الكثير من راغبي شراء هواتف ذكية بسعر رخيص أو متوسط السعر، اختيار هاتف بسعر يناسب إمكاناتهم المادية، ويوفر أيضا مواصفات تكنولوجية جيدة يمكن الاعتماد عليها.

 

بمواصفات جبارة.. جوال شاومي المميز Poco F5 Pro ينطلق رسميا في الإمارات


أطلقت شركة شاومي الصينية مجموعة جوالاتها المميزة من الفئة المتوسطة Poco F5 في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحتوي السلسلة على جوالين هما : النسخة الأساسية Poco F5 والنسخة الأكثر تميزا Poco F5 Pro ، والتي تأتي بمواصفات أفضل وسعر أعلى نسبيا.      

 

موبايل من نوكيا ينافس سامسونج وشاومي مع سعر مناسب


يعد هاتف Nokia G22 من الهواتف المميزة التي أطلقتها شركة نوكيا خلال الفترة الأخيرة تحديدا في شهر فبراير الماضي، حيث يعد الهاتف منافسا قويا لعدد من هواتف سامسونج وشاومي لفئة الهواتف المتوسطة والشبابية.

 

احذر الحسابات الموثقة .. اختراق مستخدمي فيسبوك بهذه الطريقة


حذر خبراء للأمن السيبراني مستخدمي فيسبوك Facebook  من طريقة جديدة يتم بها اختراق الحسابات، حيث يقوم "الهاكرز" بسرقة حسابات موثقة لشخصيات شهيرة ويقومون بإرسال رسائل للمستخدمين.

 

تويتر يبدأ إزالة الحسابات غير النشطة ومخاوف من قلة أعداد المتابعين


تبدأ منصة تويتر Twitter إزالة الحسابات غير النشطة بشكل نهائي، وذلك على الرغم من أن تويتر وعد منذ فترة بإعادة تدوير الحسابات لتلافي عمليات الإزالة إلا أن المنصة لم تبذل أي جهد على نطاق واسع للقيام بذلك.

 

تسريبات تكشف تصميم هاتف هواوي Mate 60 الرائد


تعمل شركة هواوي لتصنيع الأجهزة الإلكترونية على السلسلة القادمة من هواتف الفلاج شيب الرائدة التي تأتي باسم تجاري Huawei Mate 60 .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس

ترشيحاتنا

أوكرانيا تعلن عن إحباط هجوم بـ 15 صاروخاً روسيا

الأرصاد: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع.. اعرف حالة الطقس

ما هي علامات الحسد والعين في الرزق؟.. الإفتاء: اتقوه بـ3 سور صباحا ومساء

كنز نبوي في 30 ثانية.. الذكر الأكثر ثواباً من ترديدك الأذكار 24 ساعة متواصلة

نزاع بالأسلحة والقنابل بسبب خلاف على حمام في العراق

بقوة 4.2 درجة .. زلزال يضرب دولة عربية ولا أضرار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. امرأة تطالب مصور زفافها بـ رد أموالها

أثناء الاحتفال بطلاقه.. برازيلي يتعرض لحادث أليم كاد ينهي حياته

سامسونج ألترا 22 بـ68 جنيها.. احذر هذا المقطع على فيسبوك يسرق أموالك

مقلب طالبة أمريكية يتسبب في نقل 6 من زملائها للمستشفى بتكساس

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ