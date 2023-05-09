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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعزيزات على الحدود الأمريكية المكسيكية تحسبا لزيادة محتملة في عدد المهاجرين غير الشرعيين

الحدود الامريكية
الحدود الامريكية المكسيكية

ترسل إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن وحكومة ولاية تكساس تعزيزات إلى الحدود الأمريكية المكسيكية للاستعداد لزيادة محتملة في الهجرة غير الشرعية عندما تنتهي قيود COVID-19 المعروفة باسم “42” يوم الخميس المقبل.

قالت مصادر إن المئات من وكلاء التحقيق المتخصصين ومقاتلي الطائرات من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) يتم سحبهم من واجباتهم اليومية للمساعدة في إدارة الحدود ، مما أدى إلى تراجع بعض الموظفين الذين يجادلون بأنهم سيُعاد تكليفهم للعمل. مهام وضيعة.

وفي الوقت نفسه ، نشرت ولاية تكساس وحدة حرس وطني مدربة تدريبا خاصا يوم الاثنين لاستهداف 'النقاط الساخنة' حيث يحاول المهاجرون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ، على حد قول حاكم ولاية تكساس جريج أبوت.

هذه التحركات هي جزء من جهود أوسع نطاقا من قبل الرئيس جو بايدن ، جنبا إلى جنب مع مسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين ، للتحضير لنهاية أمر الباب 42 يوم الخميس. يسمح الأمر ، المعمول به منذ عام 2020 ، للسلطات الأمريكية بطرد المهاجرين بسرعة إلى المكسيك دون أن تتاح لهم فرصة طلب اللجوء في الولايات المتحدة.

من المتوقع أن يؤدي التحول في السياسة إلى زيادة عدد الوافدين عبر الحدود نتيجة للطلب المكبوت والتصور بين المهاجرين بأنه سيسمح لهم بدخول البلاد.

قال شاهد من رويترز إن مئات المهاجرين كانوا ينتظرون قرب سان دييغو بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين بين سياجين حدوديين أمريكيين فيما يبدو أن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تكافح في التعامل معهم. ووصل العشرات عبر السياج طالبين الطعام في وقت ما حيث أحضر المتطوعون شطائر زبدة الفول السوداني والبرتقال والماء.

وقال إنريكي لوسيرو ، مدير شؤون المهاجرين في مدينة تيخوانا في المكسيك: 'لا نعرف من يشجعهم. هذا هو سؤال المليون دولار. نعتقد أنه قد يكون المهربون'.

قالت أدريانا جاسو ، المدافعة عن حقوق الإنسان في لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية ، إن الأشخاص الذين توقعوا أن يتم النظر في طلبات اللجوء علقوا بدلاً من ذلك على الحدود لعدة أيام ، وتعرضوا للبرد بين عشية وضحاها.

بالإضافة إلى ذلك ، قال مسؤولان أمريكيان ، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة العمليات الداخلية ، إنه بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تفصيل ما بين 250 إلى 300 عميل مع ذراع التحقيق التابع لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) لمساعدة العمليات الحدودية.

وقال مسؤول منفصل غير مخول بالتحدث علنا ​​إن نشر القوات 'يؤثر سلبا على قدرتنا على تعطيل النشاط الإجرامي العابر للحدود' ، لأن العديد من العملاء يعملون في قضايا معقدة تتعلق بالمخدرات غير المشروعة والاتجار وغير ذلك من القضايا.

قالت سونيا لابوسكو ، المديرة التنفيذية لمجلس المارشال الوطني ، الذي يعارض الانتشار ، إنه سيتم سحب حوالي 180 ضابطًا جويًا أمريكيًا من وظائفهم في تأمين السفر الجوي للمساعدة على الحدود.

تم الاستعانة بكل من محققي دائرة الهجرة والجوازات الجوية في السنوات الأخيرة لجهود إدارة الحدود ، مما أدى إلى بعض المقاومة. لم تستجب وزارة الأمن الوطني و ICE لطلبات التعليق.

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