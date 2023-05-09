من العار ممارسة تكميم الأفواه.. وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف يهاجم الاتحاد الأوروبي

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن جفير، الاتّحاد الأوروبي، بعد قرار إلغاء الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا" المقرر اليوم الثلاثاء، لمنع مشاركة بن جفير كممثل عن الحكومة الإسرائيلية.

وقال ايتمار بن جفير اليوم الإثنين، إن "من العار أن يقوم الاتحاد الذي يدّعي تمثيل قيم الديمقراطية والتعددية الثقافية، بتكميم الأفواه، وبطريقة غير دبلوماسية".



وأضاف: "إنه لشرف لي أن أمثّل الحكومة الإسرائيلية وجنود الجيش الإسرائيلي، وشعب إسرائيل في كل منتدى. يعرف الأصدقاء كيف يوجّهون النقد، والأصدقاء الحقيقيون يعرفون أيضًا كيف يسمعون ذلك".

ووفق ما أعلنته الإذاعة العبرية فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن الاضطرار لإلغاء الاحتفال بيوم أوروبا "تفاديًا لحضور شخص لا يشاركنا قيم التعدد واحترام حقوق الإنسان".



وهاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، وعضو الكنيست، يائير لابيد الحكومة الإسرائيلية بعد قرار الاتحاد الأوروبي إلغاء حفل الاستقبال للحيلولة دون مشاركة الوزير بن جفير.

وقال إن "إدارة العلاقات العامّة لدولة إسرائيل عمل معقّد ويتطلّب خبرة ونهجًا ذكيًا، وعندما توليت رئاسة الحكومة نقلنا العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى "طفرة غير مسبوقة ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد الإسرائيلي"، وأضاف أنه وبدلًا من الاستمرار في الخط الإيجابي تدفعنا الحكومة الحالية إلى معارك غير ضرورية، وخلقت أزمة مع الاتحاد الأوروبي فقط حتى يُحرجنا بن غفير مرة أخرى أمام العالم بخطاب لا داعي له".