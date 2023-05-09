الخارجية الفلسطينية تدين الاحتلال وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب فلسطين في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 12 مواطنا فلسطينياً، أغلبهم أطفال ونساء.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية هذه الجريمة امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة ضد فلسطين وشعبها وتحاول انتهاك حقوقه الوطنية المشروعة، واستمرارا لمحاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلية تصدير أزماتها لساحة الفلسطينية وحلها على حساب حقوق شعب فلسطين، ومحاولة الاحتلال إسرائيلية مفضوحة لتكريس منطق القوة العسكرية الغاشمة في التعامل مع قضية فلسطين بديلا للحلول السياسية السلمية للصراع.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرانيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجيرها بالكامل.

وطالبت المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف العدوان على شعب فلسطين، مؤكدة أن الحل السياسي التفاوضي للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع.