عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تدين الاحتلال وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب فلسطين في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 12 مواطنا فلسطينياً، أغلبهم أطفال ونساء.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية هذه الجريمة امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة ضد فلسطين وشعبها وتحاول انتهاك حقوقه الوطنية المشروعة، واستمرارا لمحاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلية تصدير أزماتها لساحة الفلسطينية وحلها على حساب حقوق شعب فلسطين، ومحاولة الاحتلال إسرائيلية مفضوحة لتكريس منطق القوة العسكرية الغاشمة في التعامل مع قضية فلسطين بديلا للحلول السياسية السلمية للصراع.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرانيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا  يهدد بتفجيرها بالكامل.

وطالبت المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف العدوان على شعب فلسطين، مؤكدة أن الحل السياسي التفاوضي للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع.

الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخارجية الفلسطينية التدخل العاجل الاحتلال الإسرائيلية الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال إسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس

ترشيحاتنا

القصف الإسرائيلي على غزة.. 12 شهيداً بينهم أطفال ونساء و3 قادة عسكريين

القاهرة 28.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 9-5-2023|فيديو

ليلة الشهداء| تفاصيل العدوان الإسرائيلي على غزة

الكيلو وصل 61 جنيها.. بعد الإفراج عن الأعلاف تراجع أسعار الفراخ اليوم

سيول في السعودية.. أرصاد المملكة تحذر سكان هذه المناطق

الخارجية الفلسطينية تدين الاحتلال وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. امرأة تطالب مصور زفافها بـ رد أموالها

أثناء الاحتفال بطلاقه.. برازيلي يتعرض لحادث أليم كاد ينهي حياته

سامسونج ألترا 22 بـ68 جنيها.. احذر هذا المقطع على فيسبوك يسرق أموالك

مقلب طالبة أمريكية يتسبب في نقل 6 من زملائها للمستشفى بتكساس

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ