القصف الإسرائيلي على غزة.. 12 شهيداً بينهم أطفال ونساء و3 قادة عسكريين

أعلنت صحة غزة صباح اليوم، الثلاثاء، عن استشهاد 12 فلسطينيين، بينهم 3 من قادة سرايا القدس الجناح السعكري لحركة الجهاد في فلسطين.

وأكدت صحة غزة، استشهاد، 12 شهيدا وإصابة 20 مواطنا بجراح مختلفة.

وهزت انفجارات ضخمة في ساعات فجر يوم الثلاثاء الأولى، مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي بيان صدر عن جيش الاحتلال، أعلن عن استهداف منازل تتبع لقيادات حركة الجهاد الإسلامي في رفح وغزة.



ووصلت حالات إصابات خطيرة وعدد من الشهداء إلى مستشفيات قطاع غزة، نتيجة استهدافات كبيرة لمواقع ومنازل تتبع لحركة الجهاد.

وأعلن جيش الاحتلال من جهته، عن بدء عملية عسكرية تستهدف حركة الجهاد في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم صحة غزة أشرف القدرة، أنه لا توجد حصيلة نهائية حول العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وشدد على أنّ سيارات الإسعاف تتابع ميدانيا أولا بأول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.