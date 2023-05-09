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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برعاية شاعر... دولة عربية تستضيف أول سباق بين الحمير

صدى البلد

تشهد مدينة قصبة بني عمار أول سباق في تاريخ المغرب، بين الحمير، في رسالة اعتراف شجاعة لهذا الحيوان المنزلي الذي يعتبر وسيلة نقل أساسية في يوميات الفلاحين المغاربة ولكن دون تقدير لجهوده.

وبحسب وسائل إعلام، شكل سباق الحمير في قصبة بني عمار صدمة للوسط الصحفي والثقافي، خاصة أنه يأتي بتحرك شجاع من شاعر مغربي قرر ترك العاصمة المغربية الرباط بقاعاتها المكيفة، من أجل أن يتواجد في يوميات الصيف القائظ، في بلدة جبلية ترتفع حرارتها لتتجاوز سقف الأربعين، للاحتفال بتراث ثقافي اجتماعي محلي.

ورغم شهرته بقصائد الشعر والدواوين التي نالت رضى الأوساط الثقافية والنقاد المغاربة، لم ينس الشاعر المغربي محمد بلمو قرية مسقط رأسه، في بني اعمار، في ضواحي بلدة تاريخية اسمها مولاي إدريس زرهون، مكان دفن السلطان المغربي المولى إدريس الأول مؤسسة أول دولة إسلامية مغربية مستقلة تاريخيا عن حكم الدولة الأموية في دمشق.

فبكل شجاعة انبرى محمد بلمو الشاعر، ومسؤول التواصل في وزارة الثقافة، للدفاع عن ثقافة متوارية في قرية نائية، في مسقط رأسه، ليبدأ مشوار مليون ميل في التسويق لمهرجان سباق الحمير في بلدة بني عمار.

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