خلال توصيلة.. ربة منزل وعاطل ينهيان حياة سائق توك توك بكفر الشيخ|التفاصيل الكاملة

لم تجد مخرجاً من ضائقتها المالية، سوى أن تعقد صفقة مع الشيطان الذي وسوس لها بأن تتفق مع صديقها السوء؛ لإنهاء حياة سائق توك توك، فاستدرجته لتوصيلها ولم يكن يعلم هذا الشاب المسكين ما يُحاك له، حتى وصلا إلى المكان المشئوم.

فوجئ المجني عليه -سائق التوك توك - بقيام المتهم الذي اتفق مع ربة منزل سيئة السمعة، باستدراج الضحية، لينهى حياته بطعنات غادرة، ليسقط غارقاً في دمائه، ويستوليا على مركبة التوك توك الخاصة والمبلغ المالي ولاذا بالفرار، بعد أن تركاه جثة هامدة.



هذه تفاصيل بسيطة لقضية قتل حدثت خلال اليومين الماضيين في قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، راح ضحية هذه الجريمة البشعة سائق توك توك، يبلغ من العمر 26 عاماً، وذلك على يد ربة منزل سيئة السمعة، تبلغ من العمر 32 عاماً، وعاطل سبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه مقيم بمركز طنطا يبلغ من العمر 31 عاماً.

مقيد القدمين وبه طعنات.. العثور على جثة شاب

بداية الواقعة، ترجع إلى تلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شخص بجوار ترعة الجمبية التابعة لقرية شباس الملح، دائرة مركز شرطة دسوق.. انتقل على الفور القيادات الأمنية، ورجال البحث الجنائي، وتبين أن الجثة لشخص يدعى إسلام.س.ح 26 سنة، ويرتدي بنطال أسود وجاكيت بني اللون، ومقيد القدمين بحبل وبه إصابات عبارة عن طعنتين بالرقبة وسحجات بالظهر.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لكشف ملابسات غموض الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب هذه الجريمة «هـ.ب.ا» 32 سنة، ربة منزل، مقيمة كفر السودان، مركز دسوق، وسبق اتهامها في قضيتي آداب بدائرة قسم جمصة، و«ر.ج» 31 سنة، عاطل، مقيم بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا، وسبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه.

تفاصيل ارتكاب الجريمة

وتبين أنه نظراً لمرور المتهمة الأولى والمتهم الثاني بضائقة مالية، اتفقا على استدراج المجني عليه بالدراجة النارية «توك توك» قيادته وطلبت منه التقابل بالقرب من مكان العثور على الجثمان لتوصيلها إلى أحد الأماكن وعند حضوره استقلت التوك توك برفقته، وفور وصولهما لمكان العثور على الجثمان، ألقى المتهم الثاني مسحوق الشطة على وجه المجني عليه فتوقف بالتوك توك وقام بسحبه وطرحه أرض وطعنه بسكين أعدها مسبقاً، طعنتين بالرقبة فأودى بحياته ثم قام بتقييد قدميه بحبل أعده مسبقاً واستوليا على التوك توك، وحافظة نقود المجني عليه بداخلها مبلغ مالی 1000 جنيه، وهاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.



تمكن ضباط مباحث دسوق بالتنسيق مع فرع الأمن العام من ضبط الدراجة النارية «التوك توك»، وحافظة النقود المستولى عليها بداخلها بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليه والمبلغ المالي سالف الذكر، والهاتف المحمول سالف الذكر، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 5905 لسنة 2023 جنح مركز دسوق، وأخطرت جهات التحقيق التي تولت التحقيق في القضية.