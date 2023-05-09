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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

من أبرز الملفات على مائدة الحوار الوطنى ..

جمال فؤاد: الصناعة تساهم بـ17% من الناتج المحلى

صناعة
صناعة

قال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القطاع الصناعى من اهم وأبرز الملفات على مائدة الحوار الوطنى، ويحظى باهتمام كبير من جانب المشاركين، خاصة في ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن الجميع حريص على أن يتم وضع حلول واقعية لمواجهة الأزمة العالمية والتى يُعد القطاع الصناعى من أهم وأبرز المحاور للخروج من هذه الأزمة العالمية الراهنة، ومن ثم تقليل حجم الضغوط في ظل هذه الأزمة، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة في جميع القطاعات.

وأشار النائب جمال فؤاد، إلى أن الصناعة قاطرة التنمية، وأن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف تحقيق نسبة 8% معدل نمو صناعي وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% والوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويًا.

ولفت إلى أن القطاع يساهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم هذا المحور الهام على مائدة الحوار الوطنى خطوة ضرورية لبحث آليات تعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، مع توضيح أهداف وخريطة الصناعة، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر على مستوى السياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه أصحاب المصانع والمستثمرين على أرض الواقع .

جمال فؤاد القطاع الصناعى لجنة الصناعة الحوار الوطني مجلس النواب الإقتصاد المصرى عبدالفتاح السيسي

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