بينهم بريطانيون وأمريكيون.. إجلاء رعايا دول أجنبية بواسطة سفينة مصرية|شاهد

وصل منذ قليل العالقين المصريين، وآخرين من الجنسيات المختلفة من ميناء بورتسودان، وذلك بواسطة سفينة مصرية.



وتحركت السفينة المصرية منذ الأمس من ميناء بورتسودان باتجاه ميناء سفاجا البحري، حيث تقل هذه السفينة أكثر من 400 المصريين ومن رعايا الدول الأجنبية: كينيا و روندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.



ونظمت الدولة المصرية كافة الخدمات للرعايا المصريين وغيرهم، حيث تلقت الدولة المصرية إشادات من الرعايا عبى قدرتها في إجلائهم من جمهورية السودان، وظهر ذلك من خلال حمل أعلام جمهورية مصر العربية من قبل الركاب على متن السفينة.

