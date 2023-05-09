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برلمان

برلماني: إشراك المصريين بالخارج فى العمل الخيري يعزز مفهوم المواطنة

خالد بدوي، عضو لجنة
خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

أكد النائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  أن الاستفادة من قدرات وكفاءاءات المصريين بالخارج فى المبادرات والأنشطة التي تخدم قرى ونجوع مصر، خطوة تعزز من انتمائهم وربطهم بما يحدث فى الداخل أولا بأول.

 

 

وشدد عضو مجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على ضرورة تكثيف التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمصريين بالخارج لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان، مثمنا بروتوكول التعاون الذي عقدته وزارة الهجرة ومؤسسة  "مصر بلا مرض" لتقديم خدمات طبية بالمجان بالمحافظات والقرى لغير القادرين وبمشاركة أطبائنا بالخارج.

 

وأضاف "بدوي" أن تلك المبادرات تسهم فى تعزيز الانتماء والتعاون بشكل أكبر بين المصريين بالخارج من مختلف التخصصات وما يدور داخل الدولة من احداث اجتماعية وغيرها من شأنها الإسهام فى بناء الإنسان، فى اطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بما يساعد على نهوضه في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.

 

 

وأشاد عضو مجلس النواب، بخطة وزارة الهجرة فى الاستفادة من قدرات ومهارات المصريين بالخارج  في العمل الخيري المصري،  بهدف توحيد الجهود وتحقيق الاستفادة المثلى من خبرات أبناء الوطن بالخارج وتوظيفها في العديد من المبادرات البناءة والأنشطة الهادفة لخدمة المجتمع المصري والتي تعمل عليها الوزارة، وهذه المرة تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية لجميع فئات المجتمع في كافة محافظات الجمهورية . 

خالد بدوي تنسيقية شباب الاحزاب لجنة الشباب

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