عبدالغفار: 8.8 مليون سيدة تلقت خدمات الفحص ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن خدمات مبادرة دعم صحة المرأة موجهة للسيدات والمرأة فوق سن الـ18، للتعامل مع الكشف المبكر عن أى أعراض مرتبطة بالثدي، لأن أورام الثدي من أكثر الأورام شيوعا بين النساء، ولكنها تتميز عن بقية الأورام بأنها يمكن الشفاء منها بنسبة تتجاوز ال100% فى حالات الاكتشاف المبكر.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الفحص الأساسي للمبادرة هو الكشف ومعرفة أى أعراض لإصابة بسرطان الثدي، إلى جانب الإطمئنان على الحالة الصحية العامة للمرأة، من خلال الكشف على الأمراض غير السارية مثل: السكر وضغط الدم والوزن والطول ومستوي السمنة، إضافة إلى التوعية بعوامل الخطورة التي تسبب الأمراض الغير المعدية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن جميع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مبادرات تقدم على نفقة الدولة المصرية للمستهدفين بالمبادرات، وتكون مجانية، لافتا إلى أنه يتم الاهتمام بالمسح فى البداية، ومن يحتاج إلى فحوصات متقدمة يتم تحويله إلى مراكز الأورام المتخصصة، سواء التابعة للصحة أو الجامعية لإجراء مزيد من الفحوصات المتقدمة.

وأشار إلى أن المبادرة موجودة فى جميع المحافظات، لافتا إلى أنه تتلقي خدمات فحص المبادرة 8.8 مليون سيدة.