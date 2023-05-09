اتحاد طلاب هندسة القاهرة ينتهى من فعاليات كرنفال زايد2

قام اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بإتمام فعاليات كرنفال زايد والتي استهدفت طلاب الكلية من الفرقة الإعدادية بفرع الكلية بالشيخ زايد، وذلك عن طريق العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية.



على الجانب الأخر ، قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن فعاليات المهرجان تقام بملاعب الجامعة ومسرح المدينة الجامعية للطلبة، بمشاركة الأسر الطلابية بمختلف كليات الجامعة حيث تتنافس الكليات المشاركة فى مجالات الأنشطة المختلفة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية، وسيتم توزيع الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى فى كافة المجالات.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة بطابور عرض لكل كلية ويشارك فيه الطلاب الوافدون بثقافتهم الوطنية، وتشمل فعاليات المهرجان، معرضا فنيا، ودوري المعلومات، وتنس طاولة، وكرة القدم، والعدو 100 متر، والشطرنج، وإلقاء الشعر، والعزف الفردي، والغناء الفردي والجماعي.