برلمانية: مصرأكبر دولة فى تكرير البترول بأفريقيا بصادرات وصلت لـ 16 مليار دولار

قالت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب ، ان الدولة المصرية تمتلك أكبر قدرة تكريرية للنفط الخام فى القارة بجانب أن المشروعات الجديدة وفرت قدرات إضافية تساعد على تعزيز أمن مصر من الطاقة .

وأوضحت عضو مجلس النواب ، ان مصر تولى اهتماما بالغًا بقطاع الطاقة إدراكًا منها لدوره الهام كمحرك فاعل للنمو الاقتصادى، مضيفة أن الدولة ترى أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وحاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

واشادت النائبة رحاب موسي ، بتجاوز صادرات مصر البترولية إجمالي قيمة وارداتها من الخام والمشتقات خلال 13 شهرًا، بحيث سجل الميزان التجاري لقطاع النفط المصري فائضًا بنحو 2.82 مليار دولار، إذ بلغت قيمة صادرات النفط الخام ومشتقاته نحو 16.262 مليار دولار، مقارنة مع حجم واردات بلغ 13.442 مليار دولار في 13 شهرًا.

كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى إن الزيادة التي حققتها مصر في صادراتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2022 إلى القفزة الضخمة التي شهدتها الأسعار العالمية للغاز المسال نتيجة العملية الروسية في أوكرانيا، وإعادة تشغيل مصنع محلي كان متوقفا لسنوات، مشيرة إلى أن من أسباب زيادة الصادرات كذلك أن مصر تمكنت من إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بميناء دمياط، مما مكنها من استئناف تصدير الغاز المسال منه بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات .