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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طعنات وجروح.. العثور على جثماني ربة منزل وابنتها في الجيزة

جثة سيدة - ارشيفية
جثة سيدة - ارشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان سيدة وابنتها داخل مسكنهما بمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

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العثور على جثماني سيدتين في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا أفاد بالعثور على جثة سيدتين داخل منزلهما بمنطقة إمبابة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، كشفت المعاينة العثور على جثة ربة منزل بالغة من العمر 80 سنة وبها جرح في الرقبة، وطعنات مختلفة في أنحاء الجسد، والضحية الثانية إبنتها بالغة من العمر 55 سنة وبها عدة طعنات في الظهر والبطن، كما تبين وجود بعثرة في محتويات الشقة.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشقة مسرح الجريمة تقع في الطابق الثالث بأحد عقارات منطقة إمبابة، المكون من 4 طوابق، كما تبين عدم وجود آثار عنف على أبواب ونوافذ الشقة، مما يشير إلى أن المتهم دخل الشقة بطريقة مشروعة.

وشكلت الأجهزة الأمنية في الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم مراجعة كاميرات المراقبة وأيضا الكشف عن سجل الكالمات الخاص بالمجني عليهما، للوصول إلى المتهم ودوافع الجريمة، كما تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم وجرى إستكمال الإجراءات القانونية.

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