عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق مهدي يكشف أهداف الدولة من تطوير القاهرة التاريخية .. فيديو

صدى البلد

أكد اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، أن هناك جهودا تبذل لتطوير القاهرة التاريخية لا سيما الخديوية والفاطمية على وجه الخصوص.


وأضاف طارق مهدي خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية راعت أيضا بجانب تطوير المناطق الآثرية، جودة الحياة للمواطن وزيادة المساحات الخضراء فضلا عن عمل تنمية بشرية للعاملين بمجال السياحة.

وروى محافظ الإسكندرية الأسبق، تجربة شخصية عندما كان ملحقا للدفاع في ألمانيا، قائلا إن ألمانيا كان بها وقتئذ 159 ملحقا للدفاع من 159 دولة.

ولفت إلى أنه تم طرح فكرة السياحة لمصر وزيارة الآثار القبطية والإسلامية وأسوان والأقصر، مضيفا: «كله كان عايز يجي مش أقل من 80% من الملحقين كانوا يريدون زيارة الآثار المصرية».

وأشار إلى أن تطوير الخدمات العامة بالقاهرة التاريخية وتأهيل العاملين يساهم في جذب السياحة على غرار ما حدث في متحف الحضارات ومنطقة عين الصيرة.
 

طارق مهدي محافظ الإسكندرية الأسبق القاهرة التاريخية السياحة الدولة المصري الخديوية الفاطمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

اتفاق مصري أمريكي لاستئناف تصدير الموالح لواشنطن.. تفاصيل

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

ترشيحاتنا

معيط يستعرض مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024

لدمجهم بسوق العمل.. التضامن: نُقدم دعما نقديا لـ1.2 مليون من ذوي الهمم

محمد معيط: موازنة العام المالي الجديد 2023-2024 تتعامل بواقعية مع الأحداث العالمية

معشوق الجماهير.. شوبير يكشف حقيقة اعتزل نجم الزمالك نهاية الموسم

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

طعنات وجروح.. العثور على جثماني ربة منزل وابنتها في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

شاهد.. لحظات اصطدام جناح طائرة بالأرض في الأرجنتين| ماذا حدث

الوصفة الأصلية للكركم والفلفل الأسود لتسليك انسداد الأوردة المليئة بالكوليسترول

فيديو

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ