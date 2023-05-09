طارق مهدي يكشف أهداف الدولة من تطوير القاهرة التاريخية .. فيديو

أكد اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، أن هناك جهودا تبذل لتطوير القاهرة التاريخية لا سيما الخديوية والفاطمية على وجه الخصوص.



وأضاف طارق مهدي خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية راعت أيضا بجانب تطوير المناطق الآثرية، جودة الحياة للمواطن وزيادة المساحات الخضراء فضلا عن عمل تنمية بشرية للعاملين بمجال السياحة.

وروى محافظ الإسكندرية الأسبق، تجربة شخصية عندما كان ملحقا للدفاع في ألمانيا، قائلا إن ألمانيا كان بها وقتئذ 159 ملحقا للدفاع من 159 دولة.

ولفت إلى أنه تم طرح فكرة السياحة لمصر وزيارة الآثار القبطية والإسلامية وأسوان والأقصر، مضيفا: «كله كان عايز يجي مش أقل من 80% من الملحقين كانوا يريدون زيارة الآثار المصرية».

وأشار إلى أن تطوير الخدمات العامة بالقاهرة التاريخية وتأهيل العاملين يساهم في جذب السياحة على غرار ما حدث في متحف الحضارات ومنطقة عين الصيرة.

