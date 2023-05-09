مُسن سوري وثمانينية بلغارية تجمعهما قصة حب تنتهي بزواجهما.. شاهد

فنجان قهوة كان نقطة البداية لشرارة حب انتهت بالزواج بين العروس البلغارية نيللي، والتي تبلغ من العمر 80 عامًا، والعريس السوري ميشال، 72 عامًا، داخل دار للمسنين جمعهما في سوريا، وانتقلوا للعيش فيه بعد أن فقد كل منهما شريكه.

وقالت العروس نيللي أتاناسوفا: “شعرت أنني بحاجة لضهر أستند عليه، صار عندي خوف إنه مفيش حد حواليا”.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.

وأكد العريس ميشال مصعب: "أما الرجل والمرأة بيكونوا لوحدهم بيحسوا بالضعف؛ ولكن لما بيكونوا سوا بيحسوا بقوة".

قصة الحب وحفل الزفاف أعطت كبار السن القاطنين في هذه الدار أملًا وبهجة للإقبال على الحياة.



