عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب علقة ساخنة.. فتاة الطالبية تهرب من خناقة شقيقها للبلكونة| القصة الكاملة

جثة فتاة - أرشيفية
جثة فتاة - أرشيفية

داخل منطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة.. حدثت إحدى الوقائع الأسرية المأساوية، حيث لقيت فتاة مصرعها قفزا من شرفة شقتها هاربة من جحيم شقيقها، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما كادت أن تتطور إلى علقة ساخنة من الأخير إلا أن الفتاة سطرت نهاية حزينة لـ خناقتها مع شقيقها.

حالته خطيرة.. تفاصيل إغماء ممثل شاب في المهندسين

معمولك عمل وهتتعالجي.. سيدة تتهم زوجها وأصدقائه بتصويرها في أوضاع مخلة|تفاصيل

القصة الكاملة لـ مصرع فتاة الطالبية

أحداث قصة فتاة الطالبية بدت وكأنها فتاة تنهي حياتها فقط.. إلا أن داخل البيوت الكثير والكثير من الأسرار، فقد نشبت مشادة كلامية بين الأخ وشقيقته - فتاة الطالبية - على خلافات أسرية بينهما، وخلالها كاد الأخ أن يلقنها علقة ساخنة وما أن شعرت الفتاة أنها ستتعرض إلى «علقة موت» فرت سريعا إلى شرفة المنزل في الطابق الثالث وقفزت منها.

بلاغ فتاة الطالبية تلقته شرطة النجدة، وأخطرت به الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بسقوط فتاة في العقد الثالث من عمرها، من الطابق الثالث بأحد العقارات غرب الجيزة، وتحديدا بمنطقة الطالبية، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

تفاصيل وفاة فتاة الطالبية من البلكونة

وإنتقل إلى موقع البلاغ فريق بحث حيث تم فرض كردون أمني بمحيط موقع سقوط الفتاة، وتبين من المعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان فتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها وبها كسور وسحجات مختلفة بأنحاء الجسد ونزيف.

تم نقل جثمان فتاة الطالبية إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، التي صرحت بدفن الجثمان بعد ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص بالفتاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أستمعت لأقوال شقيق فتاة الطالبية وكذا شهود العيان على الواقعة، والذين أكدوا سماعهم صوت إرتطام جسد الفتاة بالأرض.

شهود العيان: سمعنا صوتها وهي بتقع

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين الفتاة المتوفاه وشقيقها، بسبب مشكلات أسرية بينهما، قامت على أثرها الفتاة بالتوجه إلى شرفة منزلهما والقفز سريعا من الطابق الثالث لتسقط جثة هامدة وتلقى مصرعها في الحال.

حررت الأجهزة الأمنية في الجيزة المحضر اللازم وجرى إستكمال الإجراءات القانونية.

الطالبية الجيزة فتاة الطالبية خناقة مشاكل اسرية وفاة فتاة الطالبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

موضوعات متعلقة

طعنات وجروح.. العثور على جثماني ربة منزل وابنتها في الجيزة

معمولك عمل وهتتعالجي.. سيدة تتهم زوجها وأصدقائه بتصويرها في أوضاع مخلة|تفاصيل

وقع على منشر الغسيل.. تفاصيل سقوط صبي من الطابق السادس للثاني في الجيزة

التحريات تكشف تفاصيل تفحم معرض آثاث في الجيزة

حالته خطيرة.. تفاصيل إغماء ممثل شاب في المهندسين

ترشيحاتنا

إنجاز تاريخي ..مصر تحقق أول ميدالية عالمية برونزية في سباحة المياه المفتوحة

ميناء سفاجا البحري يستقبل 466 عائدا من السودان

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة

مصر لا تنسى أبناءها.. ملحمة إنسانية نفذتها الدولة لإجلاء العالقين في السودان

على طريقة عادل إمام ولبلبة.. سيدة وزوجها وراء جثة كفر الشيخ|تفاصيل مثيرة

مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم.. أبرز 6 تصريحات لوزير المالية أمام النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

مفاجأة سعيدة تحدث لـ4 شقيقات روسيات في نفس الوقت.. ما هي

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

فيديو

تفاصيل صفقات الأهلي وموقف الإدارة من أزمة كهربا.. فيديو جراف

كشف المستور.. زيجات حسن شاكوش السرية تثير الجدل| فيديو جراف

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ