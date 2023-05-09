بسبب علقة ساخنة.. فتاة الطالبية تهرب من خناقة شقيقها للبلكونة| القصة الكاملة

داخل منطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة.. حدثت إحدى الوقائع الأسرية المأساوية، حيث لقيت فتاة مصرعها قفزا من شرفة شقتها هاربة من جحيم شقيقها، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما كادت أن تتطور إلى علقة ساخنة من الأخير إلا أن الفتاة سطرت نهاية حزينة لـ خناقتها مع شقيقها.

القصة الكاملة لـ مصرع فتاة الطالبية

أحداث قصة فتاة الطالبية بدت وكأنها فتاة تنهي حياتها فقط.. إلا أن داخل البيوت الكثير والكثير من الأسرار، فقد نشبت مشادة كلامية بين الأخ وشقيقته - فتاة الطالبية - على خلافات أسرية بينهما، وخلالها كاد الأخ أن يلقنها علقة ساخنة وما أن شعرت الفتاة أنها ستتعرض إلى «علقة موت» فرت سريعا إلى شرفة المنزل في الطابق الثالث وقفزت منها.

بلاغ فتاة الطالبية تلقته شرطة النجدة، وأخطرت به الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بسقوط فتاة في العقد الثالث من عمرها، من الطابق الثالث بأحد العقارات غرب الجيزة، وتحديدا بمنطقة الطالبية، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

تفاصيل وفاة فتاة الطالبية من البلكونة

وإنتقل إلى موقع البلاغ فريق بحث حيث تم فرض كردون أمني بمحيط موقع سقوط الفتاة، وتبين من المعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان فتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها وبها كسور وسحجات مختلفة بأنحاء الجسد ونزيف.

تم نقل جثمان فتاة الطالبية إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، التي صرحت بدفن الجثمان بعد ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص بالفتاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أستمعت لأقوال شقيق فتاة الطالبية وكذا شهود العيان على الواقعة، والذين أكدوا سماعهم صوت إرتطام جسد الفتاة بالأرض.

شهود العيان: سمعنا صوتها وهي بتقع

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين الفتاة المتوفاه وشقيقها، بسبب مشكلات أسرية بينهما، قامت على أثرها الفتاة بالتوجه إلى شرفة منزلهما والقفز سريعا من الطابق الثالث لتسقط جثة هامدة وتلقى مصرعها في الحال.

حررت الأجهزة الأمنية في الجيزة المحضر اللازم وجرى إستكمال الإجراءات القانونية.