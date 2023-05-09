إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم في حادث إنقلاب سيارة بمنطقة كيما بمدينة أسوان ، و توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بمنطقة كيما التابعة لدائرة المدينة مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

حوادث متفرقة

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى رفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.