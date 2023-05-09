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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

السفيرة الأمريكية في كييف تنتقد شن روسيا هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية

صدى البلد

انتقدت السفيرة الأمريكية في كييف بريدجيت برينك قيام روسيا بشن هجوم صاروخي على العاصمة الأوكرانية اليوم، الثلاثاء، وذلك في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت برينك، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أحيت أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة يوم أمس الانتصار على الطغيان"، وذلك في إشارة إلى إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، بينما تحتفل روسيا في التاسع من مايو بإطلاق مزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه المدن الأوكرانية والمدنيين.

وكان مسئولون أوكرانيون أعلنوا في وقت سابق أن الدفاعات الجوية اعترضت جميع الصواريخ التي أطلقتها روسيا اليوم، الثلاثاء، باستثناء اثنين، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط اصابات.

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