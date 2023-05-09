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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: إسرائيل بعثت رسالة لحماس أنها ليست الهدف

إعلام عبري: إسرائيل
إعلام عبري: إسرائيل بعثت رسالة لحماس: لستم الهدف

أفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل بعثت رسالة إلى حركة حماس مفادها أنها ليست المستهدفة بالعملية العسكري "السهم الواقي" التي أطلقها الجيش على قطاع غزة ليلا.

وقال الموقع إن الرسالة جاء فيها أن هذه العملية تستهدف حركة الجهاد الإسلامي، وإن حماس ليست الهدف وليست "في مرمى النيران"، ولا تعتبرها جزءا من الجولة الحالية.

وأغار الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على 10 مواقع في قطاع غزة، ضمن عملية أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، مستهدفا 3 قيادات بارزة بحركة الجهاد زعم أنها اتخذت قرارات وشاركت في عمليات إطلاق الصواريخ من غزة في الآونة الأخيرة.

من جهته، أصدر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بيانا، قال فيه إن "اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المقاومة"، مضيفا أن "العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته".

وتابع هنية أن "المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر، وأن العدوان يستهدف كل شعبنا والمقاومة موحدة في مواجهته".

وأدى القصف الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 20 آخرين.

في المقابل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الاستنفار، وأصدر وزير الدفاع تعليمات خاصة لسكان محيط غزة من ضمنها خطط إجلاء، كما تم إغلاق طرق ومحطات قطار وتغيير مسار الطيران إلى مطار بن جوريون.

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