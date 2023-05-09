أكيوس: السفير الأمريكي لدى إسرائيل يترك منصبه هذا الصيف

صرح مسؤولان أمريكيان لموقع "أكسيوس"، بأن السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس سيترك منصبه الصيف المقبل بعد قضائه عامين في القدس.

وأعلن نيديس، عن رحيله في وقت يستمر فيه الإصلاح القضائي المثير للجدل لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيانمين نتنياهو، في تعقيد العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وعدم دعوة الرئيس الامريكي جو بايدن لرئيس الوزراء نتنياهو إلى البيت الأبيض بعد أكثر من أربعة أشهر من أداء حكومة نتنياهو اليمين.

ويعتبر منصب السفير الأمريكي في إسرائيل أحد أكثر المواقع الدبلوماسية حساسية سياسيًا في وزارة الخارجية.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والجالية اليهودية الكبيرة في الولايات المتحدة والصراع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأثناء زيارة عمل إلى واشنطن قام بها نيديس الأسبوع الماضي ، وأخطر نيديس وزير الخارجية توني بلينكين ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان بأستقالته من منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل إنهاء منصبه هذا الصيف ، حسبما قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس.

وقال نيدز ، إنه يريد العودة إلى الولايات المتحدة لأسباب شخصية بعد ابتعاده عن عائلته منذ ديسمبر 2021.

وأبلغ نيدز كبار الموظفين في السفارة الأمريكية صباح الثلاثاء بالتوقيت مغادرته المخطط لها ، حسبما قال مسؤولان أمريكيان لأكسيوس.

وقال مسؤول أمريكي ، إن نيديس أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بقراره مساء الإثنين ، قبل ساعات من الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة.