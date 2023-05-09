عشمه بالسفر.. حبس شخص استولى على مبالغ مالية من شاب بزعم توظيفها

أمرت النيابة العامة بحبس ستيني؛ إثر اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال عشريني، حيث استولى على مبلغ 55 ألف جنیھًا مقابل تدبیر فرصة عمل له بدولة الكویت إلا أنه لم یفٍ بوعده أو رد المبلغ المالي، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعید، یتضمن بلاغ المدعو (عمرو ح ف ا- 26 سنة- حاصل على بكالوریوس علوم وتربیة- ویقیم دائرة القسم).

يفيد بتضرره من المدعو (یوسف ع ا ي- 66 سنة- بالمعاش- ویقیم بذات الناحیة)، لاستيلاءه منه على مبلغ مالي قدره 55 ألف جنیھًا مقابل تدبیر فرصة عمل له بدولة الكویت إلا أنه لم یفٍ بوعده أو رد المبلغ المالي.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتھم وبمواجھته أقر بإرتكاب الواقعة وتعھد برد المبلغ المالي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.