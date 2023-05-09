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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العائدون من السودان: السيسي أب.. والقوات المسلحة أهلنا وحمايتنا|فيديو

مواطن مصري عائد من
مواطن مصري عائد من السودان

وجهت فتاة سودانية قادمة من السودان، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية التي ساعدتهم على المجيء لمصر.

بينما قال مصري عائد من السودان،:"الحمد لله إننا جينا على خير، الموضوع كان صعب في السودان خاصة خلال الفترة الأخيرة وإحنا كنا شايلين هم النزول لغاية ما السفارة شالت من على اكتافنا حمل كبير".


بينما قالت عائدة مصرية، إن الخدمات المقدمة على متن السفينة الحربية كانت ممتازة، متابعة: "مقصروش معانا في أي حاجة، أي حاجة في أي وقت كانوا بييجوا على طول يساعدوا ومكانوش بيناموا"، بينما قال آخر، أن كلمة الشكر قليلة على ما قامت به القوات المسلحة لإعادتهم، معقبًا: "حسينا أن القوات المسلحة هي حمايتنا وأهلنا".

 وأكد مواطن مصري، أن السيسي ليس رئيس وإنما أب روحي يخاف على أبناءه، لافتًا: "مصر والرئيس السيسي مبيسبوش أبناءهم". 

وجدير بالذكر أن السفينة  المصرية تحركت  منذ الأمس من ميناء بورتسودان باتجاه ميناء سفاجا البحري، حيث تقل هذه السفينة أكثر من 400 المصريين ومن رعايا الدول الأجنبية: كينيا و روندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ونظمت الدولة المصرية كافة الخدمات للرعايا المصريين وغيرهم، حيث تلقت الدولة المصرية إشادات من الرعايا عبى قدرتها في إجلائهم من جمهورية السودان، وظهر ذلك من خلال حمل أعلام جمهورية مصر العربية من قبل الركاب على متن السفينة.

السيسي عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة السودان توك شو صدى البلد

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