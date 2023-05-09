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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منسق حياة كريمة بالقليوبية: نستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

حياه كريمة
حياه كريمة

أكد الدكتور مصطفى السيد، منسق مبادرة "حياة كريمة" بالقليوبية، أن إنجازات مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تقدم الدعم لكل المصريين واليوم نحن نقدم الخيرات للأهالي في   شبين القناطر. 

وأضاف مصطفى السيد ، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي الفضائية ، أن مبادرة "حياة كريمة" قامت بتدريب المواطنين على العديد من الحرف مثل الخياطة والكهرباء والنجارة والسباكة، وهذا يعكس صورة أدق وأوضح عن المبادرة.

وأوضح منسق مبادرة "حياة كريمة" بالقليوبية ؛ أن الهدف من  مبادرة "حياة كريمة" إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في المجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في المدن، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وتابع أن  مبادرة حياة كريمة ليست إنشائية فقط، بل غرضها الرئيسي بناء الإنسان من خلال التمكين الاقتصادي، فمنذ اللحظة الأولى بدأت المبادرة في تدريب المواطنين على الحرف المختلفة من خلال سيارات التدريب التي وفرتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الصناعة وأكثر من وزارة أخرى، بالإضافة إلى أكثر من 63 جهة شاركت في هذا الملف.

ونوه أن مبادرة "حياة كريمة" قامت بتطوير هذه المبادرة بإنشاء مراكز إنتاجية، حيث تم إقامة سوقين حضاريين، أحدهما في قرية المريج على مساحة تبلغ 2500 متر مربع وتكلفة تجاوزت 3 ملايين جنيه، والآخر في قرية طحوريا.

الأنشطة الخدمية التمكين الاقتصادي الخياطة القوى العامل العشوائية الخيرات

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