إزالة 237 تعديا على أملاك دولة وزراعة منذ بدء الموجة الـ21 بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تمت إزالة 237 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة وأراضٍ زراعية خاصة منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة 21 للإزالات وحتى اليوم، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة جميع صور وأشكال التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تمت إزالة 146 حالة تعدٍ على أراي أملاك دولة مبانٍ بمساحة 18 ألف و652 مترا مربعا، و73 حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك دولة زراعة على مساحة 1448 فدانا، بالإضافة إلى إزالة 15 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية خاصة مبانٍ بمساحة 2190 وأراضٍ زراعية على مساحة قيراط و18 سهما، وذلك تحت إشراف عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز ونوابهم، وفي وجود قوة أمنية وبمعدات الوحدات المحلية.

وأضاف المحافظ أنه تم أمس إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك دولة بمركزي ساحل سليم وديروط على مساحة 2382 متر مربع مبانٍ، و21 قيراطا، و14 سهم زراعة، وذلك خلال حملات تحت إشراف محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن.



وأكد متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة، لافتا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وشدد على عدم التهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 21 للإزالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، بدأت المرحلة الأولى منها في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 19 مايو الجارى، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم، على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

كان محافظ أسيوط أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج “تليجرام” رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.