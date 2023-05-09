عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 237 تعديا على أملاك دولة وزراعة منذ بدء الموجة الـ21 بأسيوط

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تمت إزالة 237 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة وأراضٍ زراعية خاصة منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة 21 للإزالات وحتى اليوم، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة جميع صور وأشكال التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تمت إزالة 146 حالة تعدٍ على أراي أملاك دولة مبانٍ بمساحة 18 ألف و652 مترا مربعا، و73 حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك دولة زراعة على مساحة 1448 فدانا، بالإضافة إلى إزالة 15 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية خاصة مبانٍ بمساحة 2190 وأراضٍ زراعية على مساحة قيراط و18 سهما، وذلك تحت إشراف عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز ونوابهم، وفي وجود قوة أمنية وبمعدات الوحدات المحلية.

وأضاف المحافظ أنه تم أمس إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك دولة بمركزي ساحل سليم وديروط على مساحة 2382 متر مربع مبانٍ، و21 قيراطا، و14 سهم زراعة، وذلك خلال حملات تحت إشراف محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن.

نصاب واسمه «عباده»| ضحية لشاب على فيس بوك: أوهمني بامتلاكه مركز تخسيس.. وأرسلت له صوري فطلب 4000 جنيه لعدم نشرها

أحلام تبخرت على رصيف بنغازي.. قصص موجعة لـ7 شباب من عائلة البركات| تفاصيل


وأكد متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم  الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة، لافتا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وشدد على عدم التهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 21 للإزالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، بدأت المرحلة الأولى منها في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 19 مايو الجارى، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم، على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

كان محافظ أسيوط أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج “تليجرام” رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط إزالة تعديات أسيوط إزالة تعديات أراضي أملاك دولة الموجه ال21 لإزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

تمثل البراءة.. ميار الببلاوى تُكذب وفاء مكى: ملقتيش حد تدوسي عليه غيري

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يبحث مع مسئولي الري جهود إزالة التعديات على المجاري المائية

محافظ أسيوط يتابع نسب تنفيذ 2000 مشروعًا بـ 149 قرية ضمن حياة كريمة

ترشيحاتنا

سفير السويد: تزويد مصر لأوروبا بالطاقة يفيد الطرفين اقتصاديا

وصل إلى جوبا.. سامح شكري يبدأ جولة بدول جوار السودان للتنسيق والتشاور

القاتل الصامت.. دراسة تُحذر من خطورة المكالمات الهاتفية الطويلة| فيديو

السعيد: طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء بإدارة القضية السكانية بتمويل 1.5 مليار جنيه

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

السعيد تستعرض المشروعات الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام بخطة 23/2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقع .. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

شاهد| نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس.. هل رأيته من قبل؟

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

فيديو

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير.. فلوسنا بالبنوك في خطر بسبب حساباتنا على فيسبوك

وفاء مكي: ميار الببلاوي قالت إنها تعبانة علشان كتمت شهادة حق

مفاجأة تنتظر الجنيه وتراجع سعر الذهب .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ