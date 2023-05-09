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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف حقيقة انتقال ميسي إلى أحد أندية السعودية.. تفاصيل

ميسي
ميسي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة انتقال اللاعب ليونيل ميسي، إلي فريق الهلال السعودي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوبير: “تقارير : انتقال ليونيل ميسي إلي السعودية تم بالفعل”.

ويذكر أنه كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” وخبير سوق الانتقالات في أوروبا، حقيقة انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الهلال السعودي بداية من الموسم المقبل 2023-2024.

كان برنامج الشيرنجيتو الإسباني، أكد يوم الإثنين موافقة ميسي على الانضمام إلى الهلال السعودي، وسيرافقه سيرجيو بوسكيتس، قائد فريق برشلونة، لمدة موسمين.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" ليونيل ميسي يريد الفوز بالدوري الفرنسي، ثم تحديد مستقبله بعد ذلك، لا يوجد قرار حتى الآن".

وأضاف:" عرض الهلال 400 مليون يورو للموسم على الطاولة منذ أبريل الماضي لكن لم يتم الاتفاق على شيء حتى الآن".

واختتم:" إصرار برشلونة على ضم ميسي ليس بالأمر السهل بسبب اللعب المالي النظيف".

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