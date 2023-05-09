غير متوقع .. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بمجموعة صور من جلسة تصوير جديدة خطفت بها الأنظار، وأثارت بها الجدل بين المتابعين.

وتألقت غادة عبد الرازق بإطلالة مختلفة، مرتدية فستان شبيكة باللون الأخضر الفسفوري مزخرف ومرتفع من ناحية الأكتاف يحمل توقيع الماركة العالمية self portrait.

سعر فستان غادة عبد الرازق

وبالبحث على موقع العلامة التجارية self portrait، فسعر الفستان باهظ، حوالي 600 يورو أي ما يعادل 20 الف جنيه مصري.

سعر فستان غادة عبد الرازق

ونسقت غادة عبد الرازق مع الإطلالة حقيبة كبيرة الحجم باللون الأخضر الداكن، لاستكمال إطلالتها اللافتة للنظر.

كما اعتمدت على تسريحة شعر مختلفة، حيث رفعت خصلات شعرها لأعلى لتبرز ملامحها الحاده مع لمسات جمالية ومكياج جذاب.