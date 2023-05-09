تعرف على مصابى حادث انقلاب سيارة بأسوان

شهد طريق كيما بمدينة أسوان وقوع حادث إنقلاب لسيارة مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من زياد محروس أحمد 24 سنة ، وعماد أحمد خليل 21 سنة ، وعبدالوهاب محروس عبدالحليم 23 سنة، وعبد الكريم علاء محمد 21 سنة ، وخالد محمد السيد 21 سنة ، ومحمد سليمان محمد21 سنة، ومحمد أحمد محمد 34 سنة .

حوادث متفرقة

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بمنطقة كيما التابعة لدائرة المدينة مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى رفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.