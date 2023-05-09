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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجربة طوارئ في مطار سفنكس لمحاكاة اشتعال حريق بطائرة.. فيديو وصور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرت سلطات مطار سفنكس الدولي،  برئاسة اللواء أحمد جوهر مدير أمن ميناء مطار سفنكس الدولي،  ظهر اليوم الثلاثاء، تجربة طوارئ لمحاكاة اشتعال طائرة وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة الأزمات والطوارئ، بمشاركة  كل من إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بشركة الميناء بمطار سفنكس والشرطة والحماية المدنية ووحدات المراقبة الجوية وحدات الإنقاذ والإطفاء والاسعاف، جاء ذلك أثناء جولة تفقدية نظمتها وزارة الطيران المدني لمحرري الطيران المدني.

أثناء هبوط طائرة حدث انحراف للطائرة اشتعلت بها النيران، ما استدعى تدخل سلطات المطار وتفعيل خطة الطوارئ لاحتواء الأزمة الناتجة عن الإصابات والوفيات ومعالجة الآثار السلبية للحادث واستعادة الحالة الطبيعية لتشغيل المطار، وعند وصول البلاغ قامت كل إدارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية للقيام بمهامها طبقًا لدورها فى السيناريو وخطة الطوارئ، وتم الانتهاء من أعمال الإنقاذ والسيطرة على الحريق الذى لحق الطائرة، وتقديم كافة الخدمات الطبية وإجراء الإسعافات العاجلة.

وجرت أعمال تطوير مطار سفنكس الدولي، تستهدف رفع كفاءة مطار سفنكس لخدمة محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية والربط بين المناطق السياحية والأثرية لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة بما يسهم فى تنشيط سياحة اليوم الواحد وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة.

وتمت توسعة مبنى الركاب بمطار سفنكس الدولي لتصل المساحة الإجمالية للمبنى إلى 24 ألف متر مسطح بدل 3600 متر  وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى  900 راكب / ساعة بدلاً من 300 راكب / ساعة لتصل طاقته إلى مليون ومائتي ألف راكب سنويا.  
 

 

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