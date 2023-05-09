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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات المسلحة السودانية تؤكد استقرار الوضع في جميع الولايات

صدى البلد

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية ، استقرار الوضع في جميع ولايات البلاد، عدا بعض الاشتباكات مع مجموعات من قوات الدعم السريع في بعض أجزاء العاصمة.

وأوضحت القيادة العامة السودانية - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - أن القوات المسلحة اشتبكت مع مجموعة من قوات الدعم السريع في منطقة بحري، ودمرت أربع عربات مسلحة، مشيرة إلى استمرار الدعم السريع في أعمال نهب البنوك والمحلات التجارية، وسرقة ممتلكات المواطنين في أماكن تمركزاتها وسط الأحياء السكنية بالعاصمة.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة ترصد تحركات لمجموعات من قوات الدعم السريع، والقوات في كامل جاهزيتها للتعامل مع أي مخططات تنوي قوات الدعم السريع القيام بها، مؤكدة تقيدها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وإدانة الانتهاكات المتواصلة له من قبل قوات الدعم السريع.

وجددت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية الدعوة لأفراد قوات الدعم بالكف عن "التمادي في مؤامرة التمرد الفاشلة"، والاستفادة من عفو القائد العام والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية، وتشير إلى الاستعداد لتسهيل ترحيل المرتزقة الأجانب إلى بلادهم في حالة تسليمهم.

القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع قوات الدعم بالكف

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