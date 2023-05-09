تموين البحيرة: ضبط 17853 لتر سولار وبنزين داخل محطة امتنعت عن البيع

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ، بتنفيذ حملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن :-
بمركز إيتاى البارود تم ضبط :-
- 10662 لتر سولار و7191 لتر بنزين داخل محطة أمتنعت عن البيع.
- سيارة محملة بـ 2860 كجم سكر تموينى قبل البيع بالسوق السوداء.
- 1000كجم نخالة بدون فواتير تدل على مصدرها.
- كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
- كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر
- 10مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.
- كما تم تحرير 20 محضر عدم إعلان عن الأسعار.
وبمركز كوم حماده تم ضبط :-
- 2100 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية.
- كما تم تحرير 4 محاضر عرض لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث.
- 7محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة ، لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.