تموين البحيرة: ضبط 17853 لتر سولار وبنزين داخل محطة امتنعت عن البيع

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ، بتنفيذ حملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن :-

بمركز إيتاى البارود تم ضبط :-

- 10662 لتر سولار و7191 لتر بنزين داخل محطة أمتنعت عن البيع.

- سيارة محملة بـ 2860 كجم سكر تموينى قبل البيع بالسوق السوداء.

- 1000كجم نخالة بدون فواتير تدل على مصدرها.

- كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

- كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر

- 10مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

- كما تم تحرير 20 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

وبمركز كوم حماده تم ضبط :-

- 2100 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية.

- كما تم تحرير 4 محاضر عرض لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث.

- 7محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة ، لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.