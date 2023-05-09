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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 17853 لتر سولار وبنزين داخل محطة امتنعت عن البيع

حملات تمونية بالبحيرة
حملات تمونية بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ، بتنفيذ حملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن :-

بمركز إيتاى البارود تم ضبط :-

- 10662 لتر سولار و7191 لتر بنزين داخل محطة أمتنعت عن البيع.

- سيارة محملة بـ 2860 كجم سكر تموينى قبل البيع بالسوق السوداء.

- 1000كجم نخالة بدون فواتير تدل على مصدرها.

- كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

- كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر

- 10مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

- كما تم تحرير 20 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

وبمركز كوم حماده تم ضبط :-

- 2100 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية.

- كما تم تحرير 4 محاضر عرض لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث.

- 7محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة ، لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة السوق السوداء الإجراءات القانونية السولار

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