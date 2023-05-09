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رئيس التحرير
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فيديو.. شاهد عيان يروي تفاصيل ليلة القصف المرعبة في غزة

شاهد عيان يروي تفاصيل
شاهد عيان يروي تفاصيل ليلة القصف المرعبة في غزة

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، شاهد عيان يروي تفاصيل ليلة القصف المرعبة في غزة.

ووفقا للتقرير، بعد هدوء الأوضاع لأيام، تمهد هذه الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان الطريق لجولة جديدة من العنف والهجمات.

بعد ليلة طويلة مرت على أهالي قطاع غزة، استفاق السكان على دمار كبير، بيوت مهدمة وجثث. وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية قتل فيها 13 فلسطينيًا من بينهم 3 من قادة الجهاد الإسلامي.

يروي محمد الزق، وهو مواطن فلسطيني يعيش في غزة، تفاصيل الليلة الطويلة التي مرت عليه وعلى عائلته. يقول: "حجم الدمار كبير، حدث ذلك في الساعة الواحدة ليلًا، كان الجميع نائما، النساء والأطفال جميعنا نائمين."

شاهد عيان غزة ليلة القصف المرعبة قطاع غزة ن قادة الجهاد الإسلامي

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