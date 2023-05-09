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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة الامتحانات.. جولة مفاجئة لوكيل وزارة اتعليم على مدارس سيوة

تعليم مطروح يتفقد
تعليم مطروح يتفقد سير الامتحانات

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة مفاجئة لجان مدارس واحة سيوة جنوب المحافظة لمتابعة مسار العملية الامتحانية للفصل الدراسي الثاني.

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وتفقد شحاته اللجان الفرعية بمدرسة سيوة الثانوية المشتركة والتي ادي فيها طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان الالكتروني في مادة اللغة الأجنبية الثانية فترة أولي لمدة ساعة ونصف ومادتي الكيمياء للقسم العلمي وعلم نفس واجتماع للقسم الادبي فترة ثانية لمدة ساعتين من خلال أجهزة التابلت التعليمي بحضور أحمد فتح الباب مدير مركز التطوير التكنولوجي ومحمد حسن مسئول الشبكات بالمركز
وأطمأن كذلك على سير امتحانات النقل بمدارس الواحة وسط أجواء هادئة حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.
كما عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع سليمان عمر مدير إدارة سيوة التعليمية ورؤساء الأقسام أكد خلاله علي الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات مع التحلي بالجدية والإخلاص وتقدير المسئولية لتحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط.

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