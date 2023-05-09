التعليم تتابع سير امتحانات صفوف النقل بسيناء للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء، اليوم ، سير امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣م بالمدارس على مستوى المحافظة.. حيث قام بالمرور على لجان مدرسة الشهيد طيار جميل وهبي الابتدائية الدامجة .



وطالب بأن يكون تصحيح الامتحان أول بأول ،وانا يكون تصحيح المادة يوميا ً بعد آداء الطلاب من امتحان المادة .

القرارات المنظمة:

وشدد رضوان ، علي الانضباط داخل اللجان الامتحانية وعلى الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو الهادي داخل اللجان وخارجها مع مراعاة التهوية المناسبة والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة .

كما تم التنبيه والتشديد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة ،واتخاذ الاجراءات القانونية في حالة وجود الغش.

