١٣ شهيدا | غزة تودع قادة السرايا وشهداء العدوان

شارك آلاف المواطنين في تشييع 13 شهيدا، ارتقوا في عمليات الاغتيال التي استهدفت قادة سرايا القدس في قطاع غزة.

وانطلقت مراسم التشييع من مشفى الشفاء نحو منازل المقاومين قبل الوصول الى المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة للصلاة عليهم.

وردد المشاركون شعارات تدعو للانتقام وسط مشاركة فصائلية واسعة.

وشيع الفلسطينيون 11 شهيدا بغزة، فيما شيعوا الشهيد جهاد وغنام وزوجته برفح.

وأقسم داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالرد على العدوان وبمواصلة القتال ضد إسرائيل.

وقال في كلمة وداع للشهداء إن الرد على الجريمة سيكون موحدا حتى يعرف الاحتلال ان محاولة نقل حالة الانقسام الى صفوف المقاومة مرفوض.

وأضاف:" الاحتلال لا يستهدف الجهاد الإسلامي فقط بل يستهدف كل فلسطيني وفلسطينية".

وأكد أن الشهداء الثلاثة كانوا يعرفون نهاية الطريق وتنقلوا بين ساحة وأخرى دفاعا عن فلسطين رغم تعرضهم لمحاولات اغتيال عديدة.