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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف عن مشروعه الجديد ويوجه نصيحة لـ الأهلي والزمالك

صدى البلد

كشف أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والالسابق، عن مشروعه الجديد الذي يستهدف تطوير اللاعبين الناشئين، وتأهيلهم بشكل مثالي للاحتراف الخارجي من أجل إفادة الكرة المصرية.

وقال ميدو إنه يستهدف تصدير أكثر من 15 لاعبا مصريا للاحتراف الخارجي، من خلال أكاديميته الخاصة، التي يتواجد بها حاليا 50 ناشئ من أغلب محافظات مصر، مُقيم إقامة دائمة بشكل مجاني، استهدافا للتطوير والتأهيل للاحتراف الخارجي.

وأشار ميدو إلى أن تطوير اللاعبين الناشئين لا يعتمد فقط على كرة القدم، ولكن العمل على تطوير الناشئ من حيث اللغة والتعليم، بحيث يصبح مؤهلا للاحتراف الخارجي.

وأكد ميدو ضرورة تأقلم لاعب الكرة مع كافة المجتمعات المُختلفة منذ صغره، حتى يصبح مؤهلا بشكل مثالي للاحتراف، كما وجه نصيحة خاصة للأهلي والزمالك والأندية الكُبرى في مصر بضرورة ترك لاعبيها للاحتراف الخارجي، من أجل الاستفادة منهم في وقت لاحق، مثل ما فعله المقاولون العرب مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حاليا.

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